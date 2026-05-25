1998: The Toll Keeper Story kommt auch für PS5

Entwickler und Publisher GameChanger Studio hat eine PS5-Portierung von "1998: The Toll Keeper Story" in Aussicht gestellt. Einen ersten Trailer dazu hatte man ebenfalls im Gepäck.

Ein Releasefenster für die PS5-Version von "1998: The Toll Keeper Story" wird dabei leider noch nicht genannt, aber es soll schon bald soweit sein. Weitere Konsolen-Umsetzungen des narrativen Simulationsspiels, etwa für Xbox Series X oder Switch 2, sind offenbar nicht angedacht, aber wie wir ja wissen, kann sich das schnell ändern.

Einen Trailer zur PS5-Fassung von "1998: The Toll Keeper Story" gibt es dagegen schon jetzt zu sehen. Dieser macht uns fast zwei Minuten lang mit der Story vertraut und zeigt auch Gameplay.

"1998: The Toll Keeper Story" erschien bereits am 28. Oktober 2025 für den PC.