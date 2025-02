Google Maps feiert 20. Geburtstag

Unglaublich, aber wahr: Google Maps wird 20 Jahre alt! Was als einfacher Routenplaner begann, hat sich zum grössten digitalen Atlas der Welt entwickelt. Monatlich nutzen über zwei Milliarden Menschen Google Maps, um sich zurechtzufinden, neue Orte zu entdecken oder einfach nur ihre Umgebung zu erkunden.

Google Maps ist längst mehr als nur ein Werkzeug zur Navigation. Über 500 Millionen Nutzer tragen aktiv zur Plattform bei, indem sie Bewertungen schreiben, Fotos hochladen und Orte bewerten. Wusstet Ihr, dass der Rheinfall in Schaffhausen mit über 75'000 Bewertungen der meistbewertete Ort in der Schweiz ist? Google Maps ist zu einer lebendigen Community geworden, in der Menschen ihr Wissen über die Welt teilen.

Schweizer Entwickler prägen Google Maps

Auch Schweizer Entwickler haben massgeblich zur Erfolgsgeschichte von Google Maps beigetragen. Bereits 2006 übernahm Google das Luzerner Unternehmen Endoxon und legte damit den Grundstein für viele Innovationen. So wurde beispielsweise die Integration des öffentlichen Verkehrs (Google Transit) massgeblich in Zürich mitentwickelt und zuerst in der Schweiz eingeführt. Auch die Velo-Navigation "Bike Directions" startete 2012 als Pilotprojekt in der Schweiz.

Ein Blick in die Zukunft

Google Maps entwickelt sich ständig weiter. Mit über 100 Millionen Aktualisierungen pro Tag stellt Google sicher, dass die Karten immer auf dem neuesten Stand sind. Ziel ist es, Menschen schnell und sicher ans Ziel zu bringen und gleichzeitig die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel wie dem Velo zu fördern.

## Die Top 3 der meistbewerteten Orte in der Schweiz

Restaurant: Zeughauskeller (12'000 Bewertungen)

Sehenswürdigkeit: Rheinfall (75'000 Bewertungen)

**Museum: **Lindt Home of Chocolate (17'000 Bewertungen)

Wir gratulieren zum 20. Geburtstag und sind gespannt auf die nächsten 20 Jahre!