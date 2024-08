Neu bei Gemini: Verbesserte Bildgenerierung mit Imagen 3

Abonnenten von Gemini Advanced können neu auch in der Schweiz benutzerdefinierte Gems erstellen. Sie bieten individuelle Hilfe, von der Codierung bis zur Karriereberatung. Darüber hinaus steht Imagen 3, das neueste Text-zu-Bild-Modell von Google, zukünftig allen Gemini Nutzern zur Verfügung. Die heute vorgestellten Gemini-Innovationen wurden am Google Standort Zürich mitentwickelt.

Mit Gems können Abonnenten von Gemini Advanced, Business und Enterprise ein individuelles Team von Experten zusammenstellen – beispielsweise einen Trainingspartner, der beim Planen der Trainingseinheiten hilft oder einen Social-Media-Experten, der beim Schreiben des perfekten Posts unterstützt.

Um Nutzern den Einstieg in den neuen Service zu erleichtern, bietet Gemini eine Reihe standardisierter Gems. Zu ihnen gehören unter anderem:

Der Learning Coach hilft, komplexe Themen aufzuschlüsseln, um sie leichter zu verstehen.

Der Brainstormer generiert Ideen, zum Beispiel für Partys und Geschenke.

Der Career Guide bietet detaillierte Pläne zum Erreichen von Karrierezielen.

Der Writing Editor kann Texte verbessern, von der Grammatik bis zur Struktur.

Der Coding Partner unterstützt beim Erlernen von Programmierkenntnissen.

Gems sind im Laufe der kommenden Tage auf Desktop- und Mobilgeräten für Benutzer von Gemini Advanced, Gemini Business und Gemini Enterprise in der Schweiz sowie in mehr als 150 Ländern und in den meisten Sprachen verfügbar.

Qualitativ hochwertige Bilder mit Imagen 3

Imagen 3, das neueste Bildgenerierungsmodell von Google, wird in den nächsten Tagen in die Gemini Apps integriert und steht dann allen Gemini Nutzern in allen Sprachen zur Verfügung. Es setzt neue Massstäbe in Bezug auf Bildqualität und generiert Bilder mit nur wenigen Worten.

Von Anfang bis Ende behalten Nutzern die Kontrolle über den kreativen Prozess. Wenn das erste generierte Bild nicht den Erwartungen entspricht, wird auf Wunsch ein neues Bild erzeugt.

Imagen 3 wird in Übereinstimmung mit den Produktdesignprinzipien von Google sowie mit eingebauten Sicherheitsvorkehrungen in Gemini integriert. Wie schon bei Imagen 2, kommt auch bei Imagen 3 die Wasserzeichen-Anwendung SynthID zur Anwendung, die KI-generierte Bilder kennzeichnet.

"Mit der Einführung von Gems und Imagen 3 in der Schweiz, ermöglichen wir Nutzer:innen, ihre Gemini-Erfahrung individuell anzupassen und beeindruckende Bilder zu generieren, und so von den neuesten Fortschritten in der generativen KI zu profitieren – Funktionen, die massgeblich von Teams an unserem Zürcher Standort mitentwickelt wurden."

Martin Bäuml, Gemini Engineering Lead am Standort Zürich