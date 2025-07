Forza Motorsport am Ende?

Im Laufe der vergangenen Tage mehrten sich leider auch die Anzeichen, wonach auch die "Forza Motorsport"-Serie nicht mehr weitergeführt werden könnte. Wir fassen die aktuelle Lage für euch zusammen und geben eine Wasserstandsmeldung ab.

So wissen wir bereits seit der vergangenen Woche, dass im Rahmen des Stellenabbaus bei Microsoft auch etwa die Hälfte von Turn 10, Entwickler von "Forza Motorsport", entlassen wurde. Inzwischen hat Ex-Content Coordinator, Fred Russell, öffentlich dazu gesagt, dass das Team hinter der Rennspielreihe nicht mehr existiert, weil es ebenfalls aufgelöst wurde. Allerdings sieht es so aus, als würde zumindest die Entwicklung an "Forza Horizon" weitergehen.

Das erste "Forza Motorsport" wurde in PAL-Gefilden am 13. Mai 2005 für die Xbox veröffentlicht. Der bislang letzte Teil erschien am 13. Oktober 2023 für Xbox Series X und den PC.