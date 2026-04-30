Tales of Eternia: Remaster in Planung?

Es sieht so aus, als würde Bandai Namco momentan an einem Remaster von "Tales of Eternia" arbeiten. Zumindest macht ein erstes Indiz diesbezüglich Hoffnung.

Konkret wurde jetzt bei der Pan European Game Information (oder auch kurz PEGI) eine Alterseinstufung für ein Remaster von "Tales of Eternia" gesichtet. Dieses ist angeblich für Switch in der Mache, wobei weitere Plattformen natürlich jederzeit folgen könnten.

"Tales of Eternia" wurde ursprünglich am 30. November 2000 in Japan für die PSone veröffentlicht. In den USA hiess das Rollenspiel "Tales of Destiny II". Eine Umsetzung für Sonys PSP folgte hierzulande am 10. Februar 2006.

Bandai Namco hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert.