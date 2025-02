Resident Evil 5: Native Fassung für PS5 & Xbox Series X?

Es sieht so aus, als würde Capcom aktuell an einer nativen Umsetzung von "Resident Evil 5" für PS5 und Xbox Series X arbeiten. Zumindest wurde dafür jetzt ein erster Hinweis gesichtet, der Hoffnung macht.

So ist nun ein ESRB-Rating für eine native Version von "Resident Evil 5" für Xbox Series X aufgetaucht. Da dies im Januar bereits bei "Resident Evil 6" der Fall war (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), gibt es weiteren Grund zum Optimismus. Besagte Ratings sind zwar keine Garantie, aber in der Regel zumindest ein guter Indikator für eine spätere Veröffentlichung.

In "Resident Evil 5" begleiten wir Chris Redfield und seine Partnerin Sheva Alomar auf ihrem Weg in das Herz von Afrika, um dem Ausbruch einer Krankheit auf den Grund zu gehen. Der spielerische Fokus liegt dabei stärker auf Action als in den vorherigen Teilen.

"Resident Evil 5" ist bereits für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.