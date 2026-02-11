Resident Evil 5: Hinweis auf Remake

Es könnte sein, dass schon bald eine Neuauflage von "Resident Evil 5" enthüllt wird. Zumindest wurde jetzt diesbezüglich ein erster Hinweis gesichtet, der Hoffnung macht.

Konkret ist beim Entertainment Software Ratings Board (ESRB) eine Alterseinstufung für eine Version von "Resident Evil 5" für Xbox Series X aufgetaucht. Die Hoffnungen auf ein echtes Remake werden damit begründet, dass bei besagter Einstufung auch von In-Game-Käufen die Rede ist. Letzteres ist nämlich ein zentrales Merkmal der jüngsten Neuveröffentlichungen von Capcom.

Theoretisch könnte ein Remake von "Resident Evil 5" bereits beim nächsten State of Play, das morgen um 23 Uhr ausgestrahlt wird, angekündigt werden. Die Neuauflage von "Resident Evil 4" war ja seinerzeit im Juni 2022 ebenfalls bei einem State of Play enthüllt worden.

"Resident Evil 5" ist aktuell für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.