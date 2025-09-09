Resident Evil 5: Offenbar kein Remake in der Mache

Nachdem es diesbezüglich schon länger Gerüchte gab, sieht es aktuell so aus, als wäre (noch?) kein Remake von "Resident Evil 5" bei Capcom in Arbeit. Wir geben eine aktuelle Wasserstandsmeldung ab.
Konkret sagt der eigentlich immer gut informierte Insider Dusk Golem, dass Capcom momentan nicht an einer Neuauflage von "Resident Evil 5" arbeitet. Hauptgrund dafür ist, dass man Projekt nicht freigegeben habe. Somit dürfte ein Neustart des fünften Teils der Reihe noch Jahre entfernt sein.
Ein Remake von "Resident Evil 5" war aufgrund sehr actionbetonten Ausrichtung des Titels ohnehin immer als anspruchsvoll angesehen worden. Zudem könnte es sein, dass Capcom hier streng chronologisch vorgeht, wodurch zunächst auch eine Neuauflage von "Resident Evil Code: Veronica" in den Fokus rücken könnte. Das erschien in hiesigen Gefilden schliesslich schon im Sommer 2000 für den Dreamcast.
"Resident Evil 5" ist aktuell für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.