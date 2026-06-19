Resident Evil 5: Wohl kein Remake in Entwicklung

Es sieht so aus, als wäre aktuell keine Neuauflage von "Resident Evil 5" bei Capcom in der Mache. Zumindest hat dies jetzt ein bekannter Insider gemutmasst.

So sagt der normalerweise sehr zuverlässige Insider Dusk Golem. dass innerhalb von Capcom aktuell offenbar kein sonderlich grosses Interesse an einem Remake von "Resident Evil 5" besteht, obwohl Fans dies sicher gerne sehen würden. Vielmehr will man sich lieber auf andere Projekte fokussieren.

Im Februar hatte es zuletzt Gerüchte über ein Remake von "Resident Evil 5" gegeben. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resident Evil 5" ist momentan für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.