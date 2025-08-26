30 Jahre Heroes of Might and Magic

Ubisoft kündigte anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der "Heroes of Might and Magic"-Reihe einen Livestream für den 9. Oktober auf Twitch und YouTube an. Dieser Stream beleuchtet in Interviews die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Marke und wartet mit besonderen Gästen auf - darunter Archon Studio, die Macher der "Heroes of Might and Magic"-Brettspiele, sowie Unfrozen Studio, das Entwicklerteam hinter "Heroes of Might and Magic: Olden Era". Ihr dürft euch zudem auf Ankündigungen, Giveaways und Community-Wettbewerbe freuen.

Zudem könnt ihr euch mit eigenen Fan-Inhalten beteiligen, denn der Stream wird kreative Beiträge der "Heroes of Might and Magic"-Fans zeigen: von Fan Art, über Cosplay, Handwerkskunst oder Filmen - jede kreative Arbeit zur Marke kann eingereicht werden.

Wer sich mit seinem Inhalt beteiligen möchte, kann diese an mightandmagic_event@ubisoft.com schicken oder dem HOMM Discord beitreten. Darüber hinaus kann die Community abstimmen, welche Musikstücke aus dem Soundtrack der "Heroes of Might and Magic"-Reihe vom Heroes Orchestra aufgenommen werden soll.

Zusätzlich ist ein grosses Jubiläums-Turnier geplant, in dem ihr im kompetitiven Spielmodi von "Heroes of Might and Magic III" um Ruhm kämpfen.

Mehr zum Turnier und dem Zeitplan gibt's hier.