"Neues" Ende für "Super Mario World" gefunden

Obwohl "Super Mario World" schon mehr als 35 Jahre auf dem Buckel hat, wird der ursprünglich für Super Nintendo veröffentlichte Plattformer nach wie vor rauf und runter gespielt. Nun haben findige Spieler eine neue Art von Ende entdeckt, das Yoshi, Peach und einen ordentlichen Hunger involviert.

Using a combination of glitches in Super Mario World, Yoshi can be taken into the final battle, where he can eat Peach upon Bowser's defeat. With Peach gone, the ending will not play, and Mario and Yoshi will simply stare at each other forever. pic.twitter.com/nEHGOWnmAw — Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) January 14, 2026

Wer "Super Mario World" noch nie durchgespielt hat, für den folgt hier eine kurze Zusammenfassung: Am Ende des Spiels müssen die Spieler in Form von Mario Bowser in dessen Schloss besiegen - wie könnte es auch anders sein. Hierfür werfen sie ihm Bomben entgegen, bis dieser mit seinem Fluggerät eine Bruchlandung hinlegt und Prinzessin Peach freigibt. Im „neuen“ Ende ist es nun so, dass Spieler anhand einer Verkettung zahlreicher Glitches dazu in der Lage sind, Yoshi – der normalerweise vor dem Schloss auf Mario wartet – in den Bosskampf mitnehmen.

Gelingt es den Spielern im Anschluss, Bowser mit Yoshi in petto zu besiegen, kann es durchaus vorkommen, dass der grüne Saurier plötzlich Heisshunger verspürt und Peach kurzerhand auffrisst. Hierauf scheint nicht nur Mario nicht klarzukommen, auch das Spiel hängt sich auf und spielt die üblicherweise folgende Endsequenz nicht ab. Damit ist die Welt von "Super Mario World" um eine skurrile Entdeckung reicher.