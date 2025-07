Nintendo: Mario und Peach sind (nur) 'gute Freunde'

Nintendo hat gerade ungewöhnlichen Mitteilungsbedarf. So möchte der japanische Videospielkonzern uns wissen lassen, dass Mario, der rot gekleidete italienische Klempner und Peach, die Prinzessin des Pilz-Königreichs, nur gute Freunde sind. Die perfekte News-Meldung für diesen schönen Sonntagabend, nicht wahr?

Das "Mario"-Franchise ist immerhin schon 40 Jahre alt. Eine Klarstellung nach jahrzehntelangem Gemunkel scheint da angebracht. Nintendos Worte werden von einigen Fans jedoch bezweifelt, schliesslich haben all die verschämten Blicke von Mario und die zahlreichen durch Peach gebackenen Kuchen, über die Jahre das Bild einer möglichen über Freundschaft hinausgehenden Beziehung geschaffen. Wer sich ein eigenes Bild des Verhältnisses der beiden legendären Videospielfiguren zueinander machen will, ob nun rein freundschaftlich oder mehr, hat in folgendem Video die Möglichkeit dazu: