Nintendo Switch-Release für Winx Club: The Magic is Back

Winx Club-Fans aufgepasst: Am 30. April erscheint das neueste Videospiel zur beliebten Zeichentrick- beziehungsweise Animationsserie. Publisher Maximum Entertainment und Entwickler Iron Frog haben zudem bestätigt, dass "Winx Club: The Magic is Back" nicht nur für den PC und die PlayStation, sondern auch für die Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Das Spiel ist als Begleitprodukt zur gleichnamigen, von Netflix produzierten Animationsserie konzipiert, die bereits im vergangenen Jahr gestartet ist. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rollen der aus der Serie bekannten Feen und stellen sich mit diesen verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen.

Als Schauplätze dienen unter anderem das Alfea-College, der Verzauberte Wald, weitläufige Küstenklippen sowie mehrere Wüstenruinen. Während des gesamten Abenteuers ist es jederzeit möglich, zwischen den unterschiedlichen Charakteren zu wechseln. Jede Fee verfügt über eigene, einzigartige Fähigkeiten, weshalb der gezielte Wechsel zwischen den Figuren essenziell ist, um im Spielverlauf voranzukommen.

Wie bereits erwähnt, erscheint Winx Club: The Magic is Back am 30. April 2026 für PC (via Steam), PlayStation 5 und Nintendo Switch.