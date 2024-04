Darkstar One auch für Switch

Mit "Darkstar One" wird ein weiterer Klassiker für Switch umgesetzt. Kalypso Media präsentiert sogar einen ersten Trailer zu der Portierung.

Hier wird uns über eine Minute lang gezeigt, was die Switch-Portierung von "Darkstar One" so zu bieten hat. Dabei scheint es so, als hätte die Weltraumsimulation den Sprung auf Nintendos Hybridkonsole gut verkraftet.

Wir schlüpfen in "Darkstar One" in die Rolle des Piloten Kayron Jarvis, welcher in der fernen Zukunft lebt, wo die Menschheit die Erde verlassen und die Weiten des Kosmos besiedelt hat. Unter mysteriösen Umständen erbt Kayron das namensgebende Raumschiff Darkstar One und wird in Verschwörungen verstrickt. Basierend auf den Büchern der renommierten deutschen Fantasy- und Science-Fiction-Autorin Claudia Kern, entführt uns die Handlung in eine packende Geschichte aus Action und Entdeckung, während Kayron Antworten auf den Tod seines Vaters sucht und dabei die Geheimnisse der Galaxie aufdeckt.

Ursprünglich wurde "Darkstar One" in Europa am 16. Juni 2006 für den PC veröffentlicht. Die Umsetzung für Xbox 360 folgte am 18. Juni 2010. Die jetzt angekündigte Switch-Version erscheint am 20. Juni.