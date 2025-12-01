Dead Rising: Neuer Teil in der Mache?

Aktuell mehren sich die Gerüchte, dass Capcom an einem neuen Teil von "Dead Rising" arbeitet. Wir haben alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengetragen.

So berichten mehrere Websites, dass Frank West im kommenden Teil von "Dead Rising" seine triumphale Rückkehr feiern wird. Dabei handelt es sich um einen neuen Hauptteil und kein Remaster oder Remake. Die Handlung soll sich darin primär auf einem grossen, geschlossenen Filmstudio-Lot in Hollywood abspielen, wo ein Antagonist Überlebende zu tödlichen Prüfungen zwingt, um damit seinen perfekten Film zu drehen.

Capcom hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, aber vielleicht sind wir ja diesbezüglich schon nach den Game Awards in der nächsten Woche um einiges schlauer.

Bereits im letzten Jahr sorgte Capcom in "Dead Rising Deluxe Remaster" für ein Wiedersehen mit Frank West. Der Titel ist für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.