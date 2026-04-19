SNK feiert 30 Jahre Metal Slug

SNK feiert das 30-jährige Jubiläum der Run-and-Gun-Reihe "Metal Slug" mit einem neuen Rückblick-Video – und deutet gleichzeitig eine grössere Zukunft für die Marke an. Zum Jubiläum wurde eine spezielle Anniversary-Website gestartet, begleitet von Social-Media-Kanälen und einem Teaser, der sowohl die Geschichte als auch kommende Projekte der Serie in den Fokus stellt.

Besonders auffällig ist das Ende des Videos: Dort erscheint ein Arcade-Cabinet mit der Botschaft „Mission Reboot“ sowie dem Hinweis „A New Mission Awaits“. Diese Formulierung gilt als klarer Hinweis darauf, dass SNK die Reihe neu beleben möchte – vermutlich mit weiteren Spielen oder grösseren Projekten rund um das Franchise.

Offiziell bestätigt ist bereits, dass das Jubiläumsprogramm mehrere Initiativen umfasst, darunter ausdrücklich „neue Ventures im Gaming“. Details zu konkreten Titeln oder Plattformen fehlen allerdings noch. Stattdessen spricht SNK bislang nur allgemein davon, die Marke „reigniting and rebooting“ zu wollen.

Die Reihe selbst startete 1996 in den Arcades und entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem Kultklassiker mit charakteristischem Pixel-Art-Look und humorvoller Inszenierung. Mit dem 30-Jahre-Projekt deutet SNK nun an, dass "Metal Slug" auch in Zukunft wieder stärker im Mittelpunkt stehen soll.