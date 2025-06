Nightdive und Atari kündigen Turok Trilogy Bundle an

Wie Nightdive Studio und Atari bekanntgeben, erscheint der bereits seit 2023 erhältliche "Turok Trilogy Bundle" auch als physische Ausgabe für Nintendo Switch und PlayStation 5. So können wir uns für den 31. Oktober auf das Paket mit den Titeln "Turok", "Turok 2: Seeds of Evil" und "Turok 3: Shadow of Oblivion" in Remaster-Form freuen.

Über Turok Trilogy Bundle

"Turok ist zurück und kein Dinosaurier ist sicher! Als es im Jahr 1997 erstmals veröffentlicht wurde, entführte Turok die Spieler in eine grosse 3D-Welt voller ausgebuffter Feinde, Fallen, Rätsel und tödlicher Waffen, die es zu erkunden galt. Nun wurde dieser Klassiker überarbeitet und mit einer neuen visuellen Engine sowie neuen Funktionen ausgestattet, die dich voll und ganz fesseln werden!"