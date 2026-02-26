Entwickler von skate. entlässt Angestellte

Mit Full Circle ist ein weiteres Entwicklerstudio von Entlassungen betroffen. Das Unternehmen, das zuletzt an „skate.“ gearbeitet hat, befindet sich derzeit in einer umfassenden Restrukturierungsphase, zu der auch eine Verkleinerung des Teams zählt.

Laut eigener Aussage dienen diese Massnahmen dazu, die langfristige Zukunft des Spiels zu sichern. Zudem sollen sich die verbleibenden Angestellten künftig stärker auf die Kernentwicklung des Titels konzentrieren. In einem Blogeintrag betont das Studio, dass die Entscheidung keinesfalls die Leistung der Betroffenen widerspiegele. Vielmehr handle es sich um talentierte Kollegen und Freunde, die massgeblich am Fundament von „skate.“ mitgewirkt hätten. Ihre Kreativität und ihr Engagement seien tief in dem verankert, was Spieler heute erleben. Gleichzeitig versichert Full Circle, die entlassenen Mitarbeiter während dieses Übergangs bestmöglich zu unterstützen.

„skate.“ selbst wurde erst im vergangenen September für PC, PlayStation und Xbox als Free-to-Play-Titel veröffentlicht. Vor allem zum Release erfreute sich das Open-World-Skateboard-Spiel grosser Beliebtheit, was zwischenzeitlich zu teils erheblichen Wartezeiten beim Login führte.

Wie viele Mitarbeiter Full Circle letztlich verlassen müssen, ist bislang nicht bekannt.