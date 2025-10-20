Soaring Sonic geht es hoch hinaus

Sonic hebt ab! Der blaue Kultheld verlässt das Videospiel und erobert ab sofort die Lüfte: Mit dem neuen "Sonic the Hedgehog Soaring Sonic" ergänzt Carrera die beliebte Serie um ein spektakuläres RC-Fluggerät – für Action, Adrenalin und Flugspass direkt im eigenen Zuhause. Auf abenteuerlichen Missionen in der Luft sorgt Sonic für ein unvergessliches Spielerlebnis. Dank offizieller Lizenz ist das "Fahrzeug" im originalgetreuen Look gestaltet und lässt die dynamische Welt des blauen Igels real werden.

Der schnellste Igel der Welt verlässt den Boden und startet jetzt auch in der Luft richtig durch: Mit dem brandneuen Soaring Sonic (UVP: 39.99 €) erleben Fans ihren Helden aus einer völlig neuen Perspektive. Ausgestattet mit fest integrierten Rotoren, moderner 2.4 GHz Technologie und präziser, digital proportionaler Steuerung saust Sonic durch die Wohnzimmer und sorgt dabei für Nervenkitzel pur.

Ob waghalsige Flugmanöver oder blitzschnelle Richtungswechsel: mit dem Soaring Sonic sind Action und Spass bei jedem Start garantiert. Mit einem Rotorendurchmesser von 19.5 cm und den mitgelieferten Ersatzblades kann es hoch hinaus gehen.

Der Soaring Sonic ist komplett "Ready to Fly", denn für Sonic geht dank eingebautem Akku, Ladekabel, Controller und Batterien das Abenteuer direkt nach dem Auspacken los. Bereit zum Abheben: der Soaring Sonic bringt Action und Spielspass direkt ins Kinderzimmer.