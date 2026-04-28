Assassin's Creed: Remake in Planung?

Momentan macht das Gerücht die Runde, dass Ubisoft eine Neuauflage von "Assassin's Creed" planen könnte. Wir haben alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammengestellt.

So könnte Ubisoft laut Informationen von Insider Gaming und dem für gewöhnlich sehr gut informierten Leaker xj0nathan ein Remake des ersten "Assassin's Creed" planen. Besagte Information soll teilweise bereits aus dem Jahr 2023 und von einer nicht näher spezifizierten Quelle stammen.

Ubisoft CEO Yves Guillemot bestätigte schon 2024, dass mehrere Neuauflagen in Arbeit seien, um ältere Spielwelten technisch zu modernisieren und neu aufzubereiten. Welche Spiele konkret davon betroffen sind, blieb bisher aber offen. Im Podcast Insider Gaming Weekly wurde ausserdem erwähnt, dass ein weiteres Remake eines frühen Serienteils in Entwicklung sei, ohne dass der Teil genau benannt wurde.

In PAL-Gefilden wurde "Assassin's Creed" am 16. November 2007 für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht. Die PC-Umsetzung folgte am 11. April 2008.