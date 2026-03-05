Assassin's Creed: Updates zu aktuellen Teilen

Ubisoft hat seine Pläne für die "Assassin's Creed"-Reihe in diesem Jahr vorgestellt. Dabei gab es erklärende Worte von Creative Director Jean Guesdon.

"Assassin's Creed Shadows" feiert demnach am 20. März seinen ersten Jahrestag. Seit der Veröffentlichung hat der Titel zahlreiche Erweiterungen und Anpassungen erhalten, welche massgeblich auf Rückmeldungen von Spielern und Content-Erstellern basieren. Vor allem die jüngsten Parkour-Optimierungen spiegeln direkt die Ergebnisse regelmässiger Feedback-Sitzungen wider. Das Action-Adventure wird jetzt in seine finale Support-Phase überführt, in der Updates seltener und kleiner ausfallen und simultan bereitet das Team den Übergang zu neuen Projekten vor.

"Assassin's Creed Codename Hexe" entsteht bei Ubisoft Montreal als narrative, düstere Erfahrung innerhalb der Serie, angesiedelt in einer bedeutenden historischen Epoche. Das Projekt wird aktuell von einem erfahrenen Entwicklerteam realisiert, der Creative Director übernimmt zusätzlich die Rolle des Head of Content, um die Vision umzusetzen.

Parallel arbeitet Ubisoft an "Assassin's Creed Codename Invictus", einem PvP-Multiplayer-Erlebnis, welches von Mitgliedern des "For Honor"-Teams entwickelt wird. Dabei steht das Spielerfeedback frühzeitig im Fokus, um die Community aktiv in die Gestaltung mit einzubeziehen. Damit will man ein frisches Multiplayer-Erlebnis schaffen.

Weitere Projekte, darunter etwa "Assassin's Creed Codename Jade", befinden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien. Ubisoft prüft ausserdem die Rückkehr von Koop-Modi, wobei Erfahrungen aus früheren, eingestellten Projekten schon in die laufende Entwicklung einfliessen: Veröffentlichungen erfolgen erst, wenn jedes Projekt die erforderliche Entwicklungszeit erhalten hat, um Qualität und Vielfalt sicherzustellen.

Spieler auf PS5 und Xbox Series erhalten bereits heute einen kostenlosen 60-fps-Patch für "Assassin's Creed Unity". Zuletzt wurde das Remake von "Assassin's Creed 4: Black Flag" bestätigt. So sagt Jean Guesdon, dass man das Fernrohr diesbezüglich auf den Horizont gerichtet lassen solle.