Beyond Good & Evil 2 immer noch in Entwicklung

Im Zuge der heutigen Veröffentlichung der 20th Anniversary Edition von "Beyond Good & Evil" kamen jetzt auch immer mal wieder Fragen zum Status von dessen schon lange angekündigtem Nachfolger auf. Diesbezüglich hat Ubisoft höchstselbst nun für Klarheit gesorgt.

Beyond Good & Evil 2

So erklärt Ubisoft, dass sich "Beyond Good & Evil 2" nach wie vor in Entwicklung befindet. Einen konkreten Releasetermin oder ein entsprechendes Fenster nennt man gleichzeitig leider nicht. Zumindest scheint schon länger festzustehen, dass das Action-Adventure nicht mehr für PS4 und Xbox One veröffentlicht wird.

Spieler werden in "Beyond Good & Evil 2" in eine multikulturelle Welt befördert, welche den Geist des Originals einfängt und grandiose Kulissen und intensive Geschichten in einem grossen Universum bietet. Durch das Space Monkey Program wird Ubisoft Montpellier das Spiel in Zusammenarbeit mit der Community entwickeln.