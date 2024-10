Neuer Creative Director für Beyond Good & Evil 2

Die gefühlt unendliche Geschichte um "Beyond Good & Evil 2" ist nun um ein weiteres Kapitel reicher. So hat das seit über 20 Jahren in Entwicklung befindliche Spiel jetzt einen neuen Creative Director bekommen.

Beyond Good & Evil 2

So stellte Ubisoft nun Fawzi Mesmar als neuen Creative Director für "Beyond Good & Evil 2" vor. In einem ersten Statement hob ein Sprecher gleichzeitig hervor, dass dieser schon für die erfolgreiche Veröffentlichung von mehr als 20 Videospielen mitverantwortlich war.

Spieler werden in "Beyond Good & Evil 2" in eine multikulturelle Welt befördert, welche den Geist des Originals einfängt und grandiose Kulissen und intensive Geschichten in einem grossen Universum bietet. Durch das Space Monkey Program wird Ubisoft Montpellier das Spiel in Zusammenarbeit mit der Community entwickeln.