Beyond Good & Evil 2 ist nach wie vor in Planung

Es gibt nur wenige Spiele, auf deren Veröffentlichung die Community auch Jahrzehnte nach der ersten Ankündigung noch wartet – „Beyond Good & Evil 2“ ist eines davon. Trotz der aktuell schwierigen Lage bei Ubisoft und der Aussicht auf weitere Entlassungen soll sich der Titel weiterhin in Entwicklung befinden. Das zumindest erklärt Ubisoft Creative Director Fawzi Mesmar.

Beyond Good & Evil 2

In einem LinkedIn-Beitrag betont Mesmar, dass nach wie vor an „Beyond Good & Evil 2“ gearbeitet werde und er gemeinsam mit seinem Team alles daran setze, ein „fantastisches Spiel abzuliefern“. Die Aussage sorgte insbesondere deshalb für Aufsehen, da Ubisoft zuletzt zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen sowie mehrere Projekte – darunter das Remake von „Prince of Persia: Sands of Time“ – eingestellt hatte. Offenbar bleibt die Entwicklung von „Beyond Good & Evil 2“ von diesen Massnahmen unberührt. Gleichzeitig äusserte Mesmar sein Bedauern über die aktuelle Situation beim französischen Publisher.

„Beyond Good & Evil 2“ wurde ursprünglich im Jahr 2008 angekündigt, fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Originals. Dieses erschien 2003 für PlayStation 2, Nintendo GameCube, PC und Xbox (Classic). Seitdem gab es immer wieder Lebenszeichen, wobei vor allem der Trailer aus dem Jahr 2017 in Erinnerung geblieben ist. Noch 2020 erklärte Ubisoft-CEO Yves Guillemot, dass die Entwicklung kontinuierlich voranschreite. Im Jahr 2023 musste das Projekt jedoch einen schweren Rückschlag hinnehmen, als Creative Director Émile Morel im Alter von 40 Jahren verstarb.