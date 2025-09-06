2K arbeitet an 'College Basketball Erfahrung'

Gestern feierte das Basketball-Spiel "NBA 2K26" den globalen Launch. Dies nahm 2K zum Anlass, kursierende Gerüchte zu bestätigen. Wie wir nun wissen, arbeitet 2K an einer 'College Basketball Erfahrung', die für 2027 erwartet wird. "College" ist der englische Begriff für Hochschule und Universität. Ob es sich dabei um Teil der "NBA 2K"-Serie handelt oder aber ein Standalone wird, ist nicht bekannt.

Das letzte Basketball-Spiel zu College-Ligen erschien im Jahr 2009 mit "NCAA Basketball 10". NCAA, die National Collegiate Athletic Association, ist der Verband, der den Unisport in den Vereinigten Staaten koordiniert. Auch andere Sportarten haben College-Videospiel-Ableger, wie etwas die "NCAA Football"-Reihe, also 'American Football'.

Interessanterweise hat es noch einen grossen Konkurrenten im Bereich College-Basketball gegeben. Wie die New York Times berichtet, hat EA, mit beispielsweise "Madden" und "College Football 25" kein Unbekannter in der Welt der Sport-Games, vor Kurzem Pläne für ein College-Basketball-Titel über Board geworfen. Als Grund wird in dem Bericht angegeben, dass Kollegen das Team verliessen, um bei 2K an einem NBA-Titel zu arbeiten.