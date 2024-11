30 Birds im Launchtrailer

ARTE gab bekannt, dass "30 Birds", ein Puzzlespiel, das um und auf sich drehenden Laternen spielt, für PC/Mac erhältlich ist. Das Veröffentlichungsdatum für 30 Birds auf Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

"Dieses Projekt begann vor 10 Jahren nach einer Reise nach Istanbul. Um unsere Reise mit anderen zu teilen, haben wir ein Tagebuch kreiert, in dem wir persische Miniaturen festgehalten haben."

Laurent Toulouse, Autor, Spieledesigner, Musiker und Entwickler

Inspiriert von der Bildtradition des 15. Jahrhunderts haben die beiden Gründer des belgischen Studios Ram Ram Games das Buch „The Istanbul Notebook“ geschrieben. Einige Jahre später haben sie ihre Erfahrungen in ein poetisches und humorvolles Videospiel verwandelt: 30 Birds.

"30 Birds" schöpft Inspiration aus verschiedenen Aspekten der persischen und nahöstlichen Kulturen, um Lantern City zu erschaffen. Diese Stadt ist eine lebendige Voliere, die von Vögeln, von denen einer verrückter ist als der andere, sowie von weiteren ulkigen Figuren bevölkert wird.

"Die Figur der Simurgh, einer riesigen Vogelgöttin, stammt direkt aus persischen und nahöstlichen Mythologien. Der Name des Spiels, 30 Birds, ist ein Wortspiel, da „Simurgh“ auf Farsi „dreissig Vögel“ bedeutet. Der Titel bezieht sich auf „Die Konferenz der Vögel“, das mystische Gedicht von Attar von Nishapur. Es erzählt die Geschichte einer Gruppe von Vögeln, die von einem Wiedehopf angeführt werden und sich auf ein Abenteuer begeben, um ihre Gottheit Simurgh zu retten. Am Ende ihrer Reise erreichen dreissig dieser Vögel ein Tal und entdecken einen riesigen See, in dem sie ihr eigenes Spiegelbild sehen können..."

Das Team von Ram Ram Games