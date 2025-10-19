Tomb Raider Anniversary für PlayStation verschoben

Eigentlich sollte die "Tomb Raider Anniversary" bereits gestern für PlayStation 4 und 5 erschienen sein. Wer sich wundert, dem sei gesagt, dass die emulierte Version des 1996 erschienenen PlayStation 2 Klassikers trotzdem noch auf Sonys modernen Konsolen erscheinen soll. Verschoben wurde diese nämlich ganz ohne Mitteilung auf den 18. November, vorausgesetzt dabei handelt es sich nicht um einen Fehler. Erstmals erschien Tomb Raider Anniversary 2007 auf dem PC.

Über Tomb Raider Anniversary

"Eine Emulation des klassischen PS2-Action-Adventures „Tomb Raider: Anniversary“, die du zum ersten Mal auf PS4 und PS5 spielen kannst.

„Tomb Raider: Anniversary” folgt Lara Crofts ursprünglichem Abenteuer, aus dem das Genre entstanden ist. Geh mit diesem 3rd-Person-Action-Adventure auf Weltreise und finde das legendäre Scion-Artefakt. Die Neuauflage „Anniversary“ bietet eine dynamische und schnelle Lara Croft, weite Landschaften mit atemberaubender Grafik, intensiven Kampfszenen und Game-Pacing, sowie eine klare und verbesserte Hintergrundgeschichte."