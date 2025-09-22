Tomb Raider: Anniversary für PS4 & PS5?

Offenbar wird "Tomb Raider: Anniversary" demnächst auch die aktuellen PlayStation-Konsolen unsicher machen. Zumindest ist jetzt ein klares Anzeichen dafür gesichtet worden.

So ist online eine komplette Trophäenliste für "Tomb Raider: Anniversary" auf PS4 und PS5 aufgetaucht. Sie umfasst insgesamt 26 Auszeichnungen und kann etwa bei Reddit nachgelesen werden. Die Achievements decken unterschiedliche Spielinhalte ab, wie etwa den Abschluss einzelner Kapitel, das Sammeln von Artefakten oder das Freischalten alternativer Outfits.

Crystal Dynamics hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert, streute aber in den vergangenen Monaten mehrfach diesbezügliche Hinweise. So hob man etwa seinerzeit bei X (ehemals Twitter) die grafische Entwicklung von Lara Croft zwischen den Titeln "Tomb Raider. Legend" und "Tomb Raider: Underworld" hervor.

Ursprünglich wurde "Tomb Raider: Anniversary" im Jahr 2007 für PS2, Xbox 360, Wii, PSP und PC veröffentlicht. Vier Jahre später folgte eine PS3-Umsetzung.