Wolfenstein wird zur Amazon-Serie

Nach dem Erfolg der "Fallout"-Serie bei Amazon Prime Video erfahren wir, welches nächstes Videospiel-Projekt bei dem Streaming-Giganten angegangen wird. So können sich Fans des Kult-Shooters "Wolfenstein" auf eine Verfilmung in Serienform durch MGM Studios freuen. Produziert wird die Serie unter dem Banner von Chaoticgood.TV und der selben Firma, die uns "Fallout" brachte.

Wie Variety berichtet, sind die "Fallout"-Produzenten von Kilter Films, Jonah Nolan, Lisa Joy, and Athena Wickham als Executive Producer beteiligt. Geleitet wird das Projekt von Patrick Somerville als Creator, Writer, Executive Producer und Showrunner. Von Seiten MachineGames, welche für die aktuellen "Wolfenstein"-Spiele verantwortlich zeichnen, ist mindestens Jerk Gustafsson an Board. Darüber hinaus konnten noch keine Details über die Serie entlockt werden, es heisst aber, dass die "Geschichte vom Töten von Nazis immer aktuell" sei.

Das "Wolfenstein"-Franchise wurde 1981 mit dem Originalspiel geboren und popularisierte mit dem 1992 erschienenen "Wolfenstein 3D" von Id Software das heute so beliebte First-Person-Shooter Genre. 2014 bekam das Franchise mit "Wolfenstein: The New Order" eine neue Ausrichtung geleitet von MachineGames. Die Involvierung des Studios legt nahe, dass die modernen Teile als Ausgangsmaterial für die Serie dienen könnten.