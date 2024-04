Frischer Trailer zu 33 Immortals

Thunder Lotus Games hat einen weiteren Trailer zu "33 Immortals" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir nämlich einen beeindruckenden Bosskampf aus "33 Immortals" geboten. Konkret machen wir Bekanntschaft mit Lucifer.

In "33 Immortals" schlüpfen Spieler in die Rolle verdammter Seelen, die sich gegen Gottes endgültiges Urteil auflehnen. Das schnelle und nahtlose Matchmaking befördert 33 Spieler in schwungvolle Koop-Roguelike-Raids in einer radikal verschlankten Neuinterpretation der MMO-Erfahrung, die Thunder Lotus "Starten und Raiden" nennt. Spieler optimieren ihre Builds passend zu ihrem Spielstil und kombinieren dabei Waffen, Eigenschaften und dauerhafte Verbesserungen, um die Erfolgsaussichten ihrer Rebellion gegen den Zorn Gottes stetig zu verbessern. 33 Immortals ermutigt Spieler vor allem aktiv dazu, während ihrer Versuche zusammenzuarbeiten, damit die Gruppe nach den Gegnerhorden noch so gross und stark wie möglich ist und in den atemberaubenden Bosskämpfen triumphieren kann.

"33 Immortals" wird im weiteren Jahresverlauf für Xbox Series X und den PC veröffentlicht. Eine geschlossene Beta findet vom 24. Mai bis 2. Juni statt.