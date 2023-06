Thunder Lotus kündigt 33 Immortals an

Der in Montreal ansässige Indie-Entwickler Thunder Lotus hat sein nächstes Projekt enthüllt: ein ambitioniertes 33-Spieler-Action-Roguelike namens "33 Immortals". Das Spiel wurde beim Sommer-Showcase von Xbox angekündigt und lädt Spieler ein, "sich dem Zorn Gottes" in "MMO-Raid-Erfahrungen ohne langwieriges Drumherum" zu stellen. 33 Immortals soll 2024 für PC und Xbox Series X|S im Early Access erscheinen. Fans können sich auf der Website des Entwicklers bereits für die anstehende Beta anmelden.

In "33 Immortals" schlüpfen Spieler in die Rolle verdammter Seelen, die sich gegen Gottes endgültiges Urteil auflehnen. Das schnelle und nahtlose Matchmaking befördert 33 Spieler in schwungvolle Koop-Roguelike-Raids in einer radikal verschlankten Neuinterpretation der MMO-Erfahrung, die Thunder Lotus "Starten und Raiden" nennt. Spieler optimieren ihre Builds passend zu ihrem Spielstil und kombinieren dabei Waffen, Eigenschaften und dauerhafte Verbesserungen, um die Erfolgsaussichten ihrer Rebellion gegen den Zorn Gottes stetig zu verbessern. 33 Immortals ermutigt Spieler vor allem aktiv dazu, während ihrer Versuche zusammenzuarbeiten, damit die Gruppe nach den Gegnerhorden noch so gross und stark wie möglich ist und in den atemberaubenden Bosskämpfen triumphieren kann.

"33 Immortals" ist der erste Online-Multiplayer-Titel von Thunder Lotus, das vor allem für atmosphärische Singleplayer-Erfahrungen wie das über 2 Millionen Mal verkaufte Spiritfarer bekannt ist. Um sich für die einzigartigen Herausforderungen zu wappnen, die dieser erste Vorstoss in die Welt der Onlinespiele birgt, hat sich das Studio um ein weiteres, parallel arbeitendes Entwicklerteam vergrössert. Das Team von 33 Immortals besteht aus Industrieveteranen, die sich in Sachen Online-Multiplayer bestens auskennen. Ausserdem wird das Studio während der Beta und dem Early Access mit der grossartigen Community zusammenarbeiten, um die Stärken des Spiels noch weiter auszubauen.

"Wir können es nicht erwarten, den Spielern zu zeigen, woran wir die letzten Jahre getüftelt haben. Das ist eine aufregende Zeit für unser Studio! Das Team von 33 Immortals ist besonders stolz, an die Stärken des Studios anzuknüpfen und die atmosphärischen, handgezeichneten Welten von Thunder Lotus auf eine breitere Multiplayer-Leinwand zu übertragen. Und wir glauben, dass Koop mit 33 Spielern frischen Wind in das Roguelike-Genre bringen kann. Wir hoffen, unsere Fans unterstützen uns in der Beta und im Early Access, um das Spiel zu etwas ganz Besonderem zu machen."

Stephan Logier, Creative Director von 33 Immortals