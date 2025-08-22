Bungie: CEO Pete Parsons geht

Wechsel an der Spitze von Bungie: CEO Pete Parsons tritt ab und Justin Truman übernimmt die Leitung des Studios. In einem offiziellen Statement spricht man davon, dass damit die symbolische Fackel weitergegeben wird.

Pete Parsons hatte Bungie über viele Jahre hinweg geprägt und dabei wichtige Weichenstellungen begleitet. Unter seiner Führung wuchs das Studio etwa zu einem unabhängigen Entwickler mit eigener Publishing-Struktur, bevor es dann Teil von Sony Interactive Entertainment wurde.

Er verwies in seiner Abschiedsbotschaft auf die Einführung frischer Kapitel für "Destiny", den Ausbau der Live-Operations sowie die Etablierung von Angeboten, die Millionen von Spielern weltweit erreichen. Parsons würdigte zudem seinen Nachfolger als erfahrene Führungskraft, welche massgeblich an der Entwicklung zentraler Spielfunktionen beteiligt war und die Kultur des Hauses lebe.

Justin Truman ist seit rund 15 Jahren im Unternehmen und durchlief verschiedene Stationen, von der Programmierung über das Gamedesign bis hin zur Produktionsleitung. Er war unter anderem an der Entwicklung der Netzwerk- und Waffensysteme von "Destiny" sowie an der Einführung der Saisonstruktur beteiligt.

Bei Bungie ist aktuell "Marathon" in Entwicklung. Ausserdem werkelt man natürlich stets an frischen Inhalten für das langlebige "Destiny 2".