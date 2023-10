Entlassungen bei Bungie

Was gestern Abend zunächst als Gerücht die Runde machte, wurde inzwischen von offizieller Seite bestätigt: Auch bei Bungie ist es zu Entlassungen gekommen.

Entsprechende Spekulationen waren bereits aufgekommen, nachdem Berichte über eine angebliche dreimonatige Verspätung für die kommende "The Final Shape"-Erweiterung für "Destiny 2" die Runde machten. Wieviele Bungie-Mitarbeiter entlassen wurden ist unklar und ein offizielles Statement von Sony liegt noch nicht vor, aber CEO Pete Parsons hat sich mittlerweile geäussert:

"Heute ist ein trauriger Tag bei Bungie, an dem wir uns von Kollegen verabschieden, die alle einen bedeutenden Einfluss auf unser Studio ausgeübt haben. Was diese aussergewöhnlichen Personen zu unseren Spielen und der Bungie-Kultur beigetragen haben, war enorm und wird auch in Zukunft ein Teil von Bungie sein. Das sind wirklich talentierte Leute. Wenn Sie freie Stellen haben, würde ich jeden einzelnen von ihnen sehr empfehlen."