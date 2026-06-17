Bungie: Deutlicher Stellenabbau im Sommer?

Momentan macht das Gerücht die Runde, dass es bei Bungie im Sommer zu einem signifikanten Stellenabbau kommen wird. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Konkret sagt der französische Journalist Sylvain Trinel mit Berufung auf nicht näher spezifizierte eigene Quellen, dass bis zu 50 Prozent von Bungies Belegschaft mi Sommer von Kündigungen betroffen sein könnten. Die Kürzungen sollen dabei sowohl festangestellte Mitarbeiter als auch externe Auftragnehmer umfassen.

Als mögliche Ursachen nennt Trinel das Ende der laufenden Entwicklung von "Destiny 2" sowie die schwierige Lage rund um "Marathon". Das finale Update für "Destiny 2" war am 9. Juni veröffentlicht worden.

Bereits im Mai hatte es Gerüchte über baldige Entlassungen bei Bungie gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Bungie wurde im Mai 1991 gegründet.