Bungie: Entlassungen bestätigt

Was schon letzte Woche als Gerücht die Runde machte, hat sich jetzt leider bestätigt: So ist es bei Bungie zu Entlassungen gekommen und eine Neuordnung hat bereits begonnen.
Der Umfang des Stellenabbaus bei Bungie ist momentan noch unklar. Jason Schreier von Bloomberg berichtet ergänzend, dass auch Justin Truman, der erst im August 2025 der Kopf von Bungie geworden war, in diesem Zusammenhang ebenfalls seinen Hut nimmt.
Das offizielle Statement von Bungie zu dem Thema liest sich folgendermassen:
"Mit grosser Trauer geben wir im Zuge der Umstrukturierung von Bungie einen Personalabbau bekannt.
Als ehemalige und aktuelle Führungskräfte von Bungie sind wir uns bewusst, dass „Destiny 2“ in den letzten Jahren hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Nach unserem letzten Inhaltsupdate für „Destiny 2“ und da sich unsere zukünftigen Projekte noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, konnten wir den Betrieb leider nicht in der bisherigen Grössenordnung fortsetzen.
Wir wissen, dass diese Entscheidung tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeiter, ihre Familien, Freunde und Teamkollegen hat. Auch wenn diese Veränderungen notwendig sind, um das Studio jetzt und für die Zukunft bestmöglich aufzustellen, mindert dies weder die Schwere dieses Moments noch die Auswirkungen, die er auf die Betroffenen hat.
Später werden wir euch allen mehr über diese Zukunft erzählen, aber heute ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür.
Heute möchten wir jedem Mitglied des Bungie-Teams, das davon betroffen ist, sowie allen, die bleiben, unseren Dank und unser Mitgefühl aussprechen.
Wir hoffen, dass ihr das Gleiche tun werdet."
Sony Interactive Entertainment hat sich in Person von CEO Hermen Hulst ebenfalls schon dazu geäussert:
"Heute möchte ich euch eine schwierige Neuigkeit bezüglich Bungie mitteilen.
Wir haben die Entscheidung getroffen, die Belegschaft von Bungie zu verkleinern. Davon betroffen ist eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern, darunter der Grossteil des „Destiny“-Teams und einige Mitglieder des „Marathon“-Teams. Auch in den Teams von [Sony Interactive Entertainment], die den Betrieb von Bungie unterstützen, kommt es zu Personalabbau. Die Betroffenen bei Bungie und innerhalb von [Sony Interactive Entertainment] werden heute informiert.
Das sind schmerzhafte Nachrichten, insbesondere für talentierte Kollegen, deren Stellen wegfallen. Diese Entscheidung wurde erst nach ausführlichen Diskussionen und sorgfältiger Abwägung getroffen, und ich möchte euch einige Hintergründe dazu erläutern, wie es dazu gekommen ist. In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam mit der Bungie-Führung die langfristige Ausrichtung des Studios, die Entwicklungsprioritäten, den Ressourcenbedarf und die Rolle innerhalb unserer übergeordneten Portfoliostrategie überprüft. Wir haben mehrere Alternativen geprüft, bevor wir zu dem Schluss kamen, dass ein Personalabbau notwendig ist, um die Ressourcen des Studios an seine aktuellen Prioritäten und langfristigen Ziele anzupassen.
Wie Bungie kürzlich in seinem „Destiny 2“-Update mitteilte, hat das Studio nach der Veröffentlichung des letzten Live-Service-Inhaltsupdates für das Spiel eine neue Etappe eingeschlagen. Was Bungie in den letzten zehn Jahren mit „Destiny“ erreicht hat, ist wirklich bemerkenswert. Die Spielereihe hat bei den Spielern und in der Branche bleibende Spuren hinterlassen, und jeder, der zu ihrem Erfolg beigetragen hat, sollte stolz auf das sein, was er mitgestaltet hat.
Marathon bleibt ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios, und wir werden das Team weiterhin dabei unterstützen, auf dem soliden Fundament der Staffeln 1 und 2 aufzubauen und an der Entwicklung zukünftiger Projekte zu arbeiten. Auch wenn es noch zu früh ist, um darüber zu sprechen, sind wir von der Kreativität und den sich bietenden Möglichkeiten, die vor uns liegen, sehr begeistert.
Unsere unmittelbare Priorität ist es, die betroffenen Mitarbeiter bei diesem Übergang zu unterstützen. Wir bieten Übergangsunterstützung an und bemühen uns, wo immer möglich, Möglichkeiten innerhalb von [Sony Interactive Entertainment] und unserem globalen Netzwerk von Studios zu identifizieren.
Ich möchte mich bei allen betroffenen Mitarbeitern aufrichtig für ihren Einsatz, ihre Kreativität und ihre Beiträge für Bungie, [Sony Interactive Entertainment] und die gesamte Gaming-Community bedanken.
Ich weiss, dass die heutigen Nachrichten nicht nur für diejenigen, die das Unternehmen verlassen, sondern auch für die Kollegen und Freunde, die bleiben, sehr schwer zu verkraften sind. Bitte nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um diese Neuigkeiten zu verarbeiten, und unterstützt euch gegenseitig.
Vielen Dank für eure Widerstandsfähigkeit und eure anhaltende Unterstützung in dieser schwierigen Zeit."