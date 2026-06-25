Bungie: Entlassungen bestätigt

Was schon letzte Woche als Gerücht die Runde machte, hat sich jetzt leider bestätigt: So ist es bei Bungie zu Entlassungen gekommen und eine Neuordnung hat bereits begonnen.

Der Umfang des Stellenabbaus bei Bungie ist momentan noch unklar. Jason Schreier von Bloomberg berichtet ergänzend, dass auch Justin Truman, der erst im August 2025 der Kopf von Bungie geworden war, in diesem Zusammenhang ebenfalls seinen Hut nimmt.

Das offizielle Statement von Bungie zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Mit grosser Trauer geben wir im Zuge der Umstrukturierung von Bungie einen Personalabbau bekannt. Als ehemalige und aktuelle Führungskräfte von Bungie sind wir uns bewusst, dass „Destiny 2“ in den letzten Jahren hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Nach unserem letzten Inhaltsupdate für „Destiny 2“ und da sich unsere zukünftigen Projekte noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, konnten wir den Betrieb leider nicht in der bisherigen Grössenordnung fortsetzen. Wir wissen, dass diese Entscheidung tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeiter, ihre Familien, Freunde und Teamkollegen hat. Auch wenn diese Veränderungen notwendig sind, um das Studio jetzt und für die Zukunft bestmöglich aufzustellen, mindert dies weder die Schwere dieses Moments noch die Auswirkungen, die er auf die Betroffenen hat. Später werden wir euch allen mehr über diese Zukunft erzählen, aber heute ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Heute möchten wir jedem Mitglied des Bungie-Teams, das davon betroffen ist, sowie allen, die bleiben, unseren Dank und unser Mitgefühl aussprechen. Wir hoffen, dass ihr das Gleiche tun werdet."

Sony Interactive Entertainment hat sich in Person von CEO Hermen Hulst ebenfalls schon dazu geäussert: