Bungie: Entlassungen geplant

Es mehren sich die Anzeichen, dass es bei Bungie in nächster Zeit zu Entlassungen kommen wird. Wir haben alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

Konkret berichtet Bloomberg mit Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass umfangreiche Stellenstreichungen bei Bungie geplant sind. Hauptursache dafür ist das bevorstehende Ende der Entwicklung von "Destiny 2". Die letzten Inhalte dafür werden am 9. Juni erscheinen.

"Destiny 2" bleibt danach zwar weiterhin spielbar, aber neue grössere Erweiterungen sind nicht mehr vorgesehen. Diversen Berichten zufolge existiert aktuell kein neues Projekt für grosse Teile des "Destiny 2"-Teams. Eine direkte Produktion von "Destiny 3" ist aktuell ebenfalls nicht geplant. Wie viele Arbeitsplätze davon betroffen sind, ist bisher unklar.

Bungie wurde im Mai 1991 gegründet und hatte im Jahr 2024 etwa 850 Mitarbeiter.