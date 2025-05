Krise bei Bungie: Entwickler gesteht unerlaubte Nutzung von Kunst in Marathon

Wie der langjährige Bungie-Kenner Paul Tassi in einem Bericht für Forbes ausführt, stehen die Dinge in dem für "Destiny" bekannten Studio nicht gut. So hat eine Künstlerin von Antireal den Verdacht geäussert, dass ihre Werke in der Alpha-Version von "Marathon" verwendet und somit gestohlen wurden. Bungie hat bestätigt, dass dies tatsächlich der Fall ist. Verantwortlich dafür sei ein ehemaliger Mitarbeiter des Studios.

Die Meldung hat das Studio ganz schön aufgewühlt, die Stimmung sei noch nie so schlecht gewesen, heisst es in dem Bericht. In Kombination mit den gemischten Rückmeldungen zum Gameplay von "Marathon" befürchten Entwickler und Fans, dass sich das Projekt zu einem gigantischen Flop zum geplanten Release entwickeln könnte. Daher ist die Rede davon, dass der Termin für den First-Person Shooter, der zuvor schon verschoben wurde, nicht eingehalten werden kann. Auch andere Spiele könnten von einer potenziellen Verschiebung betroffen sein. Diese Befürchtungen wurden allerdings nicht von Bungie selbst offiziell kommuniziert.