Splash Damage beginnt konzernweite Konsultation

Auch von Splash Damage gibt es heute schlechte Nachrichten. So ist bekanntgeworden, dass dort eine konzernweite Konsultation beginnt, die in Entlassungen münden soll und alle Arbeitsplätze gefährdet sind.

Der in Grossbritannien ansässige Entwickler bezeichnet diesen Schritt als notwendig, um in einem schwierigen Markt agil zu bleiben. Splash Damage hat unlängst eine Mehrheitsübernahme durch eine Gruppe namentlich nicht näher genannter Private-Equity-Investoren abgeschlossen. Davor gehörte das Studio zu Tencent.

Die Geschäftsführung verspricht gleichzeitig, die Möglichkeiten zum Erhalt von Personal zu prüfen und Betroffene während des Verfahrens zu unterstützen. Man wisse, dass dies emotional schwierig sei.

Splash Damage wurde im Jahr 2001 gegründet. Dort entstanden etwa "Gears Tactics" und "Halo: The Master Chief Collection".