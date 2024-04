Nach Erfolg der Fallout-Serie: Verkäufe von Spielen rapide gestiegen

Die „Fallout“-Serie kann sich über einen riesigen Erfolg freuen. Das hat aber nicht nur Amazon geboostet, sondern auch die Verkaufszahlen von „Fallout“-Spielen in ganz Europa, wie eine Liste zeigt.

Die Verkäufe von „Fallout“-Spielen in Europa sind in die Höhe geschnellt, wobei sich „Fallout 4“ den Thron gesichert hat. Im Wochenvergleich stiegen die Zahlen um über 7.500 Prozent. Dies geht laut der Seite GameIndustry aus den GSD-Daten hervor, die die digitalen Verkäufe von Spielen auf allen europäischen Märkten und die physischen Verkäufe in vielen europäischen Ländern erfasst.

In den Top 10 befinden sich, neben „Fallout 4“ auf Platz 1, noch „Fallout 76“, „Fallout: New Vegas“ und „Fallout 3“.