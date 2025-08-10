Erscheint ein Fallout 3 Remaster in April 2026?

Nach dem Erscheinen und dem Erfolg von dem durch Virtuous entwickelten "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" steigen die Erwartungen auf ein "Fallout 3 Remastered". Schliesslich wurde beides in einem internen Microsoft-Dokument genannt, das 2023 geleaked wurde. Dem Brancheninsider 'Detective Seeds' zufolge könnte dies im nächsten Jahr passieren.

Der YouTuber hatte sich zuvor bereits mitunter bei den Leaks zu "Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" als verlässliche Quelle erwiesen. In einem kürzlichen Post schreibt 'Detective Seeds', er "wäre nicht überrascht", wenn ein "Fallout 3 Remastered" im April 2026, nach dem Abschliessen eines "Elder Scrolls Online"-Events erscheinen würde. Ob es sich dabei um blosse Spekulation oder aber um einen dezenten Leak handelt, bleibt an dieser Stelle jedoch unklar. Fest steht, dass das Franchise nach dem grossen Erfolg der Amazon Prime-Serie von einem Remaster profitieren würde. Schliesslich ist es seit "Fallout 76" sieben und seit "Fallout 4" zehn Jahre her, während "Fallout 5" wohl noch Jahre entfernt ist.

Neben "Fallout 3 Remastered" gilt auch ein "Fallout: New Vegas 2" als potenzielles Projekt, worüber laut Jeff Grubb schon vor drei Jahren überlegt wurde.