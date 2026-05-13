Creative Director kritisiert Plasmide in Bioshock 2

Auch fast zwei Jahrzehnte nach dem Release von “BioShock” wird weiterhin über das ikonische Shooter-Meisterwerk diskutiert. Nun sorgte ausgerechnet einer der damaligen Directors mit einer überraschenden Aussage für Aufmerksamkeit. Laut ihm sei eines der zentralen Gameplay-Systeme des Spiels rückblickend womöglich gar nicht so wichtig gewesen, wie ursprünglich angenommen.

Die Aussagen stammen von Jordan Thomas, der als Creative Director an “BioShock 2” arbeitete und zuvor bereits an dem ersten Teil beteiligt war. Im Gespräch erklärte er, dass ihn die grosse Auswahl an Plasmiden persönlich nie sonderlich interessiert habe. Wörtlich sagte er: „I don’t care about how many different Plasmids I have.“ Stattdessen seien für ihn Atmosphäre, Immersion und die Welt von Rapture stets wesentlich bedeutender gewesen als reine Build-Optimierung oder das Freischalten möglichst vieler Fähigkeiten.

Die Plasmide zählen allerdings bis heute zu den bekanntesten Gameplay-Elementen der Reihe. Spieler erhalten dadurch unterschiedliche Kräfte wie Elektroangriffe, Feuerbälle oder Telekinese und kombinieren diese mit klassischen Waffen. Gerade diese Mischung aus Shooter-Gameplay und Rollenspiel-Elementen machte “BioShock” damals zu einem der prägendsten Titel seiner Zeit.

Thomas erklärte zudem, dass viele Spieler laut internen Tests ohnehin meist nur wenige Lieblingsfähigkeiten nutzten und selten permanent zwischen sämtlichen Kräften wechselten. Aus seiner Sicht sei daher weniger die reine Anzahl entscheidend gewesen, sondern vielmehr die kreative Art und Weise, wie die Fähigkeiten mit der Spielwelt interagieren. Genau dieser Fokus auf Atmosphäre und Spielerfreiheit habe letztlich den langfristigen Erfolg der Reihe ausgemacht.