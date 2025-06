Gerücht um Persona 4 Remake

Schon länger geht das Gerücht umher, dass wir ein Remake zu "Persona 4" bekommen werden. Die Gerüchte sind kurz vor dem Xbox Games Showcase 2025 auf Hochtouren, denn wenn wir den Berichten Glauben schenken können, wird das begehrte Remake des 2008 für PlayStation 2 erschienenen Titels an diesem Wochenende angekündigt.

Die Quelle für diese Meldung ist MP1st, welches von einem Reveal im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 ausgeht. Konkret soll das vermeintliche Remake für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC auf dem Xbox Games Showcase angekündigt werden, also am Sonntag. Auch Windows Central hat das Gerücht mit eigenen Quellen bestätigt. Ob der Titel auch Teil des Xbox Game Pass werden soll, wurde nicht kommentiert.

Zwar nicht von Sega oder Atlus bestätigt, gab es auch schon früher Hinweise auf ein "Persona 4 Remake". So kommentierten die Sprecher Yuri Lowenthal und Erin Fitzgerald in sozialen Medien, dass sie ihre Rollen als Yosuke und Chie Satonaka im Remake nicht wieder sprechen werden. Sowohl das "Persona 3" Remake "Persona 3 Reload" als auch "Persona 5 Tactica" wurden auf dem Xbox Games Showcase in 2023 angekündigt, weshalb das Gerücht umso glaubwürdiger erscheint.