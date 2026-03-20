Shenmue 3: Pre-Order Trailer zur kommenden Enhanced-Version

Schon vor geraumer Zeit war eine Enhanced-Version von "Shenmue 3" enthüllt worden. Jetzt hat ININ Games den Pre-Order Trailer dazu veröffentlicht.

Hier werden uns über eine Minute lang neue Einblicke in die Enhanced-Fassung von "Shenmue 3" geboten. Erklärende Kommentare von Serienvater Yu Suzuki gibt es obendrauf.

Gleichzeitig wurden frische Details verraten. So erwartet uns hier offenbar eine rundum verbesserte und optimierte Version von "Shenmue 3". Dies betrifft etwa die Technik, das Interface oder auch die spielerische Seite. So wurde zum Beispiel ein klassischer Kameramodus implementiert, welcher sich an den ersten beiden Serienteilen orientiert. Zudem gibt es nun auch optionale Änderungen am Ausdauersystem, automatische Gesundheitsregeneration vor Kämpfen und geringere Geldhürden für einen flüssigeren Spielfortschritt.

Die Enhanced-Version von "Shenmue 3" ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in Entwicklung. Ein konkreter Releasetermin wird in den nächsten Wochen verkündet.