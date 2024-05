Bericht kündigt Doom: The Dark Ages für Xbox Showcase an

Einem Exklusiv-Bericht von Insider Gaming zufolge soll Microsoft auf dem Xbox Showcase ein neues “Doom” ankündigen. Dabei soll es sich um “Doom: The Dark Ages” handeln, welches die Monsterhorden ins Mittelalter bringen soll und somit die Definition eines “Prequels” erfüllt. Entwickelt wurden soll das Game wie auch zu erwarten wäre von ID Software, während Bethesda Softworks das Publishing übernehmen soll.

EXCLUSIVE: DOOM: The Dark Ages to be Revealed at Xbox Games Showcasehttps://t.co/DDqqA0k6hW