Neue Doom Limited Edition angekündigt

"Doom" wurde schon auf die unterschiedlichsten Geräte und Software verfügbar gemacht, auf einem Taschenrechner, einem Marsriegel oder in Twitter, um einige Beispiele zu nennen. Diesen Witz greift Limited Run Games auf und bringt eine spielbare Version von "Doom" auf der Box für physische Versionen von "Doom" und "Doom 2".

Vorbestellt werden kann eine von 666 verfügbaren Kopien der "Will It Run Edition" ab dem 18. April als Nintendo Switch-, Xbox-, PlayStation 5- oder PC-Version. Der Preis ist absurd hoch, jedoch thematisch passend, nämlich mit 666.66 US-Dollar angesetzt. Neben der Box spielt auch ein dämonartiger Handheld "Doom". Hier könnt ihr einen Blick auf die limitierte Edition werfen:

Sure, you die and come back in DOOM, but you only have one chance at this. The Will It Run Edition is limited to 666 units! Pre-orders are live on 4/18, so wishlist today!https://t.co/85YUesDDix pic.twitter.com/ECROFFDQTR