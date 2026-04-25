Neuer Steam-Controller kostet wohl knapp 100 Dollar

Ein neuer „Steam Controller“ von Valve könnte deutlich mehr kosten als bislang angenommen. Laut einem versehentlich früh veröffentlichten Review soll der Preis bei rund 99 US-Dollar liegen – eine offizielle Bestätigung durch Valve steht allerdings noch aus.

Damit würde sich der Controller im oberen Mittelfeld aktueller PC-Gamepads positionieren. Zwar fehlen offenbar einige High-End-Features besonders teurer Modelle, gleichzeitig soll das Gerät mit Trackpads und Hall-Effect-Analogsticks Funktionen bieten, die viele Standard-Controller bislang nicht integrieren.

Zum Vergleich: Der ursprüngliche „Steam Controller“ erschien 2015 noch für rund 50 US-Dollar. Inflationsbereinigt entspräche das heute etwa 70 US-Dollar, womit der neue Preis spürbar darüber liegen würde.

Offizielle Details zu Veröffentlichungstermin und finaler Ausstattung stehen weiterhin aus. Der neue Controller wurde zusammen mit weiterer Valve-Hardware bereits 2025 angekündigt und soll Teil einer erweiterten Steam-Geräteoffensive sein.