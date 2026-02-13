Steam-Update: Hardware anzeigen lassen

Mit der Veröffentlichung des Steam Decks tauchte Valve tief in die Welt des Linux-Gamings ein. Obwohl SteamOS ursprünglich für den Handheld konzipiert wurde, sind inzwischen zahlreiche weitere Systeme dazu in der Lage, Steam sowie entsprechende Spiele auszuführen. Ein neues Update soll künftig zusätzliche Informationen zur jeweils genutzten Hardware liefern.

Bislang war es nicht möglich nachzuvollziehen, mit welcher Hardware bestimmte Spiele getestet wurden und wie diese in der Praxis performt haben. Mit einem kommenden Steam-Update soll sich das ändern. Laut Valve erhalten Nutzer künftig die Möglichkeit, die eigene Hardware direkt einem Steam-Review hinzuzufügen.

Auf diese Weise sollen Community-Mitglieder besser einschätzen können, wie unterschiedliche Set-ups bei einem Spiel abschneiden und ob bestimmte Konfigurationen empfehlenswert sind.

Das Update steht derzeit noch nicht allen Nutzern zur Verfügung. Aktuell ist die Funktion ausschliesslich über den Steam-Beta-Client nutzbar. Wann das Feature im regulären Client ausgerollt wird, ist bislang nicht bekannt.