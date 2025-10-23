Neopets: Mega Mini Games angekündigt

Im kommenden März dürfen sich Fans des "Neopets"-Franchise auf ein Comeback in Spielform freuen. Wie jüngst bekannt wurde, kehrt die Reihe mit einer umfangreichen Mini-Spielesammlung zurück: "Neopets: Mega Mini Games" soll für alle gängigen Plattformen erscheinen.

Das ursprünglich als Browsergame gestartete "Neopets" erhielt im Laufe der Jahre zahlreiche Ableger, darunter Klassiker wie "Meerca Chase II" oder "Turmac Roll". Diese beiden Titel – zusammen mit 23 weiteren Spielen – werden Teil der neuen "Mega Mini Games"-Compilation sein, die im März in den Handel kommt.

Als besonderen Bonus enthält die Sammlung zudem ein bisher unveröffentlichtes Spiel namens "Starlight Symphony", das exklusiv in dieser Edition verfügbar sein wird.

Darüber hinaus arbeiten U&I Entertainment, Bolt Production International und No Gravity Games an einer speziellen "Schatzpaket-Edition", die in limitierter Auflage auch physisch erscheinen soll.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht bislang noch nicht fest, doch der März 2026 (oder willst du lieber „kommende März“ beibehalten?) wurde als geplanter Zeitraum bestätigt.