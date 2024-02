Fans mischen GTA 6 mit Minecraft

„GTA 6“ und „Minecraft“ sind komplett unterschiedliche Spiele-Genres und trotzdem passen sie gut zusammen, wie der YouTube-Kanal Boranium Art beweist.

Der auf „Minecraft“-Animationen spezialisierte Youtube-Kanal Boranium Art hat den aktuellen „GTA 6“-Trailer mit „Minecraft“-Assets und der Unreal Engine 5 nachgebaut und die Community damit positiv überrascht. Die Nachbildung fängt die Ästhetik von Rockstars Vice City ein, mit Neonfarben und Glanz, während sie dank humorvoller „Minecraft“-Witze einen gewissen Charme erhält.

Das Team hinter dem Projekt stellt klar, dass es nicht KI-generiert ist und es etwa eineinhalb Monate in Anspruch nahm, in denen vier Personen daran arbeiteten. Die Assets wurden in Minecraft erstellt und dann für eine bessere Beleuchtung in die Unreal Engine 5 importiert, während die Charaktere in Autodesk Maya animiert wurden. Die Liebe zum Detail macht das Projekt zu einer Hommage an zwei der beliebtesten Spiele.