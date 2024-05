Gerücht: Entsteht ein Survival-Horror-Spiel zu SAW?

Der in der Gaming-Branche renommierte Leaker 'The Tipster‘ hat auf X/Twitter angedeutet, dass an einem Survival-Horror-Spiel basierend auf der Filmreihe "Saw" gearbeitet wird. Leider können wir euch diese Posts nicht zeigen, da sie bereits gelöscht wurden. Sollte jedoch etwas an dieser Behauptung dran sein, möchten wir euch dieses Gerücht natürlich nicht vorenthalten.

Es wurde von einer AAA-Produktion gesprochen, die sich auf mehrere Plattformen erstrecken soll, einschliesslich Xbox Series und PlayStation 5. Das Spiel soll angeblich unter dem Codenamen “Project Gideon” mit einem Fokus auf Singleplayer entwickelt werden. An anderer Stelle heisst es zudem, dass es noch im Jahr 2024 angekündigt werden soll, mit einem Veröffentlichungszeitraum von früh bis Mitte 2025.

In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass Bloober Team, das Studio hinter “Layers of Fear” und dem bevorstehenden “Silent Hill 2 Remake”, in der Vergangenheit die Wahl zwischen einem Spiel zu “Saw” oder “Blair Witch” hatte. Das in Polen ansässige Studio entschied sich zwar für letzteres, was 2019 veröffentlicht wurde. Dies zeigt jedoch, dass der Publisher Lionsgate Games bereits zuvor an dem Franchise interessiert war. Auch die "Saw"-Produzenten Mark Burg und Oren Koules sagten in einem Interview vor drei Jahren, dass ein Videospiel zu der Film-Horrorreihe "zu 100 %" passieren wird.. 2009 und 2010 erschienen Spiele zur Horrorreihe “Saw”, doch die Verkaufszahlen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück.